Il Secolo XIX: "Ascoli, terapia scacciacrisi per lo Spezia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ascoli, terapia scacciacrisi per lo Spezia", scrive questa mattina Il Secolo XIX nelle sue pagine sportive. Oggi alle 18 gli Aquilotti devono assolutamente battere i marchigiani in un match delicatissimo per la salvezza. Per il portiere Di Gennaro forse un turno di riposo per riflettere. Pronto Manfredini, torna Maggiore.