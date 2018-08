Il Secolo XIX: "Bidaoui, biennale e bonus per gli assist"

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri per l'arrivo Soufiane Bidaoui allo Spezia, Il Secolo XIX propone un pezzo sul nuovo giocatore aquilotto. "Bidaoui, contratto biennale e bonus anche per gli assist" è il titolo del pezzo dove poi si parla anche del resto della squadra: "Problemi per il recupero di Mastinu: Angelozzi alla caccia di un suo sostituto".