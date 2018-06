Il Secolo XIX e i play out di Serie B: "Entella game over"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Secolo XIX di questa mattina apre le proprie pagine sportive con il finale dei play out di Serie B: "Entella game over". Chiusura amara per una stagione nata male e finita peggio. Un doppio pareggio che ha costretto i liguri a salutare la B. Sono stati tanti gli errori: dall'addio di Catellani al fallimentare mercato di gennaio.