Il Secolo XIX, Entella: "Gozzi tiene a rapporto la squadra"

© foto di Luca Sanguinetti

"Gozzi tiene a rapporto la squadra" è il titolo che Il Secolo XIX propone quest'oggi nella sua edizione 'Levante' per parlare di Virtus Entella. In vista del match contro il Frosinone, dal quale passerà una fetta importante delle chance salvezza dei Diavoli Neri, il presidente Antonio Gozzi, assieme a Superbi e Matteazzi, ha tenuto a rapporto la squadra per caricarla.