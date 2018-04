Il Secolo XIX: "Entella-Pro Vercelli vale la salvezza"

Ligue 1, il 34° turno - L'OM per rispondere al Lione, Monaco per il 2° posto

Con i giochi per il titolo chiusi aritmeticamente, l’attenzione in Ligue 1 viene spostata sulla lotta Champions, su quella per l’Europa League e per la salvezza. Lione e Olympique Marsiglia proseguono a suon di punti alla ricerca del terzo posto, anche se il successo tondo dei ragazzi...