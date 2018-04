Il Secolo XIX, Gozzi: "L'Entella a Brescia non può fallire"

© foto di Luca Sanguinetti

Match decisivo per la zona salvezza al 'Rigamonti' di Brescia tra la Virtus Entella di Alfredo Aglietti e le Rondinelle di Roberto Boscaglia. "L'Entella a Brescia non può fallire" è il titolo scelto per presentare la gara da Il Secolo XIX prendendo spunto dalle parole di ieri del patron dei Diavoli Neri, Antonio Gozzi: "E' uno scontro diretto come il prossimo a Cesena, la salvezza passa da qui e c'è necessità di fare punti".