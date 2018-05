Il Secolo XIX: "Spezia contro Vercelli per l'orgoglio"

© foto di Federico Gaetano

"Spezia contro Vercelli per l'orgoglio", titola così Il Secolo XIX in edicola questa mattina. I piemontesi hanno disperato bisogno di punti e non vincono in trasferta dal 3 febbraio. Attacco aquilotto affidato alla coppia Gilardino-Marilungo. Oggi potrebbe arrivare la salvezza matematica.