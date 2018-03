Il Secolo XIX, Spezia: "Mazzantini, che piacere rincontrarti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un Perugia-Spezia dal sapore antico per la formazione di Fabio Gallo quello di sabato al 'Curi'. Come racconta quest'oggi Il Secolo XIX sono infatti molti gli ex bianconeri oggi protagonisti in Umbria: dai portieri Nicola Leali e Timothy Nocchi fino al preparatore di questi ultimi due Andrea Mazzantini. "Uno dei migliori numero uno in assoluto del passato" scrive il quotidiano ligure in merito al preparatore dello staff di Breda.