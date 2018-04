Il Secolo XIX su Bari-Entella: "Via alla settimana di fuoco"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'edizione Levante del Secolo XIX apre le proprie pagine sportive con la giornata di Serie B e l'anticipo che vedrà la Virtus Entella in scena al San Nicola contro il Bari: "Via alla settimana di fuoco". Oltre alla sfida di stasera in Puglia, la squadra ligure giocherà il 1° maggio contro l'Ascoli in casa e poi il 5 in trasferta a Salerno: in gioco c'è la salvezza.