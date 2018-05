Il Secolo XIX titola: "Grande Entella"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Grande Entella", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Secolo XIX. La squadra di Chiavari batte il Novara e conquista i playout con l'Ascoli: in campo il 24 ed il 31 maggio. Gozzi: "Partita da Virtus, ora sotto on i marchigiani". Il Novara retrocede in serie C.