© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

"La retrocessione del Palermo colpisce tutta la città - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando dopo la decisione del TFN della FIGC in merito agli illeciti amministrativi che hanno portato alla retrocessione del club in Serie C - Una decisione che non tiene conto degli aspetti sportivi e che risulta essere ancor più dolorosa visto il rendimento in campionato della squadra rosanero. Vedremo, anche da parte dell'Amministrazione Comunale, se ci siano dei margini per appellarsi".