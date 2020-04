Il Sindaco Mastella: "Sarebbe una vigliaccata non dare al Benevento la Serie A"

vedi letture

In merito alla modalità con le quali il calcio professionistico decideranno di riprendere le competizioni e programmare il proprio futuro entra a gamba tesa Clemente Mastella, sindaco di Benevento, città la cui squadra è prima in Serie B con oltre venti punti di vantaggio. “Sarebbe una vigliaccata non dare al Benevento l’accesso alla Serie A - scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook -. Si faccia come nell’automobilismo, se la gara, a non molti giri dal termine, si interrompe, vince il Gran Premio chi, in quel momento, era in testa. Benevento in A”.