Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando attraverso il proprio profilo Facebook ha parlato della giornata di domani quando il club rosanero saprà se la retrocessione d’ufficio in Serie C sarà confermata o meno dalla Corte Federale d’Appello confidando in un verdetto positivo per il Palermo: “Domani si decide il futuro del calcio a Palermo. Confidiamo nel fatto che dopo lo scippo dello scorso anno, la Giustizia sportiva nel suo complesso sappia tenere conto dei risultati raggiunti durante il campionato dalla nostra squadra e confidiamo nella indipendenza di chi è chiamato a decidere sui campionati e sulle squadre che vi partecipano. Palermo, i giocatori e i tifosi non meritano altre ingiustizie”.