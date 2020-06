Il "Thierry Henry di Valmontone" saluta. Cerci a un passo dal divorzio con la Salernitana

Si fanno sempre più forti le voci di un addio a fine stagione fra Alessio Cerci e la Salernitana. Il matrimonio fra l'attaccante romano e il club campano sotto la benedizione di Gian Piero Ventura, mentore del giocatore fin dagli inizi della sua carriera non ha dato i risultati sperati e il divorzio, come riporta La Gazzetta dello Sport, è oramai ad un passo.

Cerci in stagione ha messo a referto appena otto presenze e l'opzione di rinnovo automatico per un'altra stagione al concretizzarsi di determinate condizioni non scatterà. Così l'ex attaccante di Roma, Fiorentina, Milan e Torino si troverà ad essere di nuovo svincolato. Esattamente come dopo la fine dell'avventura in Turchia della scorsa estate.

Quello del "Thierry Henry di Valmontone", soprannome del classe 1987 agli albori della sua carriera, rischia però di non essere l'unico addio in casa Salernitana per scadenza di contratto. Sul piede di partenza ci sono, infatti, anche Alessandro Rosina, Thomas Heurtaux, Daniel Lazzari e Stefano Russo.