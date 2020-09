Il Trapani resta in C. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso sulla Serie B a 22 squadre

Altra brutta notizia per il Trapani. Il TAR del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dai siciliani per il ritorno della Serie B a 22 squadre (anziché le 20 attuali) che avrebbe permesso al Trapani (e al Perugia) di tornare a giocare in cadetteria. La decisione del TAR fa seguito a quella del Collegio di Garanzia del Coni che aveva già bocciato la richiesta del club siciliano. La Serie B resta così a 20 squadre, mentre il Trapani dovrà disputare il campionato di Serie C. Lo riferisce Sportmediaset.