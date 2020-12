In casa Ascoli c'è una fase di cambiamento: verso l'addio anche il Ds Bifulco?

vedi letture

Un Ascoli in fase di cambiamento, e che potrebbe subire altri scossoni dopo il cambio in panchina che ha portato all'arrivo di Delio Rossi dopo l'esonero di Valerio Bertotto. Come infatti riferisce Il Resto del Carlino - ed. Ascoli, potrebbe presto consumarsi l'addio con il Ds Giuseppe Bifulco, al quale sono contestate alcune scelte tecniche al momento del suo arrivo, eccezion fatta per quella di Guillermo Abascal (già in bianconero e non scelto dal direttore).

Non resta che attendere.