In vetta tutto inalterato, si avvicinano Benevento e Lecce - Il punto sulla B

Ventiquattresima giornata di Serie B che parte col botto: venerdì sera il Brescia, senza Donnarumma, riacciuffa il Palermo nei minuti finali (1-1) e mantiene la vetta del campionato. In cima, dunque, resta tutto uguale: i Corini-boys conservano il punto di vantaggio sui siciliani. Ne approfittano Benevento e Lecce: i campani s’impongono di misura sul Cittadella con la rette di Coda; i salentini, che hanno anche una gara in meno (e che vincendola potrebbero portarsi a -2 dal primo posto), sotto di due reti nel primo tempo vincono 3-2 al 91’ contro il Livorno: protagonisti al “Via del Mare” Arrigoni (gol e assist) e La Mantia (doppietta).

Nel posticipo domenicale, il Verona batte 2-1 lo Spezia con le reti di Gustafson e Zaccagni e sale al quinto posto in classifica, scavalcando proprio i liguri oltre che il Pescara, che questa sera se la vedrà con il Crotone. In coda, Padova e Foggia si dividono la posta in palio (gol di Capello per i biancoscudati al 92’ dopo la rete nel primo tempo di Chiaretti), mentre il Carpi si arrende contro il Perugia (0-1). Vittoria fondamentale del Cosenza, che batte 2-0 la Cremonese con Sciaudone e Bruccini e compie un importante scatto verso la salvezza. La Salernitana, infine, condanna all’ottava sconfitta stagione l’Ascoli: al “Del Duca” termina 2-4, per i campani gol di Calaiò, Casasola e Jallow (doppietta).