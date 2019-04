Incontro Lotito-tifosi, la nota della Salernitana

Promessa per il prossimo campionato: impegno per raggiungere la serie A

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana mette in chiaro la propria posizione dopo il faccia a faccia avuto ieri a Roma con i rappresentanti della tifoseria granata. La proprietà, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha garantito impegno e determinazione affinché nel prossimo campionato possa essere conquistata la promozione in serie A. Inoltre, ha auspicato un maggior coinvolgimento nelle iniziative del centenario. Di seguito il comunicato stampa integrale della Salernitana:

"Nell’incontro con le rappresentanze della tifoseria, la Società, alla luce degli attuali risultati sportivi non in linea con le aspettative della città e della provincia di Salerno, pur sottolineando l’incremento degli investimenti sostenuto negli ultimi anni ribadisce la determinazione e l’impegno a voler perseguire per il prossimo campionato il raggiungimento del massimo obiettivo sportivo possibile ossia la promozione in massima serie. La crescita fortemente voluta in ottica di solidità societaria non è stata seguita negli ultimi tre anni da analoghi risultati sportivi e questo sarà un ulteriore stimolo affinché venga profuso ulteriore sforzo in simbiosi con la città e la tifoseria. La Società auspica pertanto anche un maggiore coinvolgimento di tutti nelle iniziative del centenario, orgoglio e fede della città e della provincia di Salerno".