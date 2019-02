© foto di Alessio Alaimo

Nella giornata di oggi anche Gaspar Emanuel Iniguez, arrivato a gennaio dall'Udinese, ha parlato dei propri obiettivi con la maglia dell'Ascoli in questa seconda parte di stagione: "La trattativa è nata il 30 gennaio, è un’occasione importante per me. Se il mio è un ruolo alla Pirlo? A differenza sua sono più aggressivo. A Udine mi sono allenato con la prima squadra, contro la Sampdoria sono andato in panchina. - continua l'argentino come riporta il sito dei bianconeri - Durante il mercato c’erano su di e Ascoli, Pescara e Padova ma ho preferito Ascoli. Fisicamente sto molto bene, sono a disposizione del Mister”.