Inizia il percorso della Reggina in B: oggi il ritiro. Ecco staff e convocati

Prenderà il via quest'oggi il cammino della Reggina in Serie B.

In attesa che il campionato cadetto giunga al termine, il club calabrese - dopo i primi innesti - ha iniziato a muovere le prime mosse anche sul versante allenamenti, per cercare di colmare il gap con le prossime avversarie dovuto al lungo stop. Al centro sportivo Sant'Agata, da quest'oggi fino al 31 luglio, la formazione amaranto svolgerà la preparazione, che vedrà Baclet e Zibert unirsi al gruppo solo il 1 agosto.

Di seguito le indicazioni della società:

CONVOCATI

Portieri: Farroni, Guarna

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Rolando, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Menez, Reginaldo, Sarao

STAFF TECNICO

Allenatore: Domenico Toscano

Allenatore in seconda: Michele Napoli

Preparatore atletico: Andrea Nocera

Preparatore dei portieri: Stefano Pergolizzi

Match Analyst: Carmine Alessandria

Recupero infortunati: Salvatore Gangemi