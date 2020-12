Insulti razzisti in Pisa-Chievo Verona. La Procura Federale apre un fascicolo d'inchiesta

vedi letture

Arriverà in Federazione la coda di polemiche nata durante Pisa-Chievo dell'ultimo turno di Serie B a causa delle presunte offese razziste di Michele Marconi nei confronti del centrocampista clivense Joel Obi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sul match la Procura Federale ha aperto un fascicolo e questa mattina si presenterà in casa del Chievo per sentire i calciatori della formazione di Alfredo Aglietti. Oltre ad Obi sarà ascoltato anche Luca Garritano, che nel postpartita ha dichiarato di aver sentito la frase sotto inchiesta ("La rivolta degli schiavi"), oltre al team manager Marco Pacione.