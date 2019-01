© foto di Federico Gaetano

Sembrava tutto fatto nella serata di ieri per l’arrivo al LR Vicenza Virtus del terzino dell’Empoli Luca Bittante con il club empolese che avrebbe partecipato in maniera importante al pagamento dell’ingaggio del calciatore. Nelle ultime ore però c’è stato un importante rilancio da parte del Cosenza che avrebbe messo sul piatto, oltre il fatto di giocare in Serie B, anche più soldi. Il giocatore adesso sarebbe più vicino al trasferimento in Calabria, come riporta Trivenetogoal.it, con i veneti che potrebbero tornare su Simone Salviato del Padova.