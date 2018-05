Inzaghi: “Futuro? Parlerò col Venezia. Milan? Andrò dove sono felice”

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha commentato le voci di mercato che lo vogliono nel mirino di alcuni club di Serie A. “Mi godo il momento, scade il contratto e poi si vedrà. Rumors su Cagliari, Udinese e Sassuolo? Non ci penso, non vorrei svegliarmi mai da questo sogno. Prima parlerò col Venezia. Se ho in testa di tornare al Milan? Voglio andare dove posso essere felice. Magari all’estero”, le parole dell'ex allenatore rossonero.