Inzaghi: “Simone col miglior attacco, io la difesa. Allegri? C'erano frizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato anche di suo fratello Simone e di Max Allegri. “Il gioco di Simone alla Lazio? Anche lui sfrutta le caratteristiche dei giocatori: la Lazio ha gente di palleggio, non dà riferimenti. Lui ha il miglior attacco della A, io la miglior difesa della B: non male”, ha detto.

Al Milan ha avuto qualche frizione con Allegri. Dopo anni di dominio con la Juve non è un punto di riferimento? “Mi ha citato in conferenza stampa dopo la finale di Coppa, mi ha fatto piacere. Le frizioni ci sono state, ma la vita va avanti. Lui è un punto di riferimento, però preferisco quello che ho in casa”.