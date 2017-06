Inzaghi, la corte dal mercato e una sfida da continuare

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la fine dell’avventura al Milan la carriera da allenatore di Filippo Inzaghi sembrava essersi chiusa ancor prima di prendere concretamente il via. Con coraggio, poi, la scorsa estate SuperPippo ha deciso di ripartire dal basso, dalla Lega Pro, per dimostrare il proprio valore. Una scelta che ha ripagato sia il tecnico che il Venezia, tornato in Serie B dopo la rinascita di due anni fa. Oggi, come da prassi, il nome di Inzaghi è tornato ad essere al centro di alcuni rumors di mercato, dando dimostrazione che la parentesi rossonera era stata solo un incidente dovuto all’inesperienza.

Alcune corteggiamenti, più di altri, hanno messo al centro dell’attenzione Inzaghi: uno di questi è stato quello della Nazionale albanese orfana di Gianni De Biasi. Una grande opportunità, senza dubbio, con l’obiettivo chiaro della qualificazione al prossimo Mondiale, ma anche quanto di più lontano dal percorso che un tecnico emergente dovrebbe percorrere.

Una valutazione che Inzaghi e il suo staff dovrà fare attentamente prima di prendere una decisione. Un salto nel buio, come quello con una Nazionale, potrebbe essere la scelta peggiore per chi è appena riemerso da un momento difficile. Ma le sfide, si sa, sono alla base del calcio. Alla base della carriera stessa di SuperPippo.