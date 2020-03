#IoRestoACasa... ma mi alleno con il Venezia. Il club propone tutorial per tenersi in forma

Il Venezia tiene alla forma fisica non solo dei propri tesserati, ma anche dei propri tifosi e non solo.

Con degli "appuntamenti" su Twitter e su tutti i propri account social, il club lagunare infatti, anche per allietare queste lunghe giornate casalinghe, propone dei tutorial per mantenersi in forma: esercizi da fare rigorosamente nella propria abitazione.

Un video al giorno, con il tecnico dell'Under 13 Jacopo Zennaro a dare il via alle danze; è stat poi la volta del mister dell'Under 17 Andrea Soncin, seguito poi da Nicola Marangon, allenatore della Primavera. Oggi il turno del suo vice, Evans Soligo, ma cresce l'attesa per le indicazioni del mister della prima squadra Alessio Dionisi.

In modo che si possa rubare qualche segreto alla formazione arancioneroverde!

Iniziano i #Tutorial dei nostri allenatori! ⚽️🏋️‍♀️ Mister Jacopo Zennaro, (U13) ci spiega il suo allenamento da fare rigorosamente a casa! Perché tenersi in forma è fondamentale! 🧡🖤💚 #iomiallenoacasa#iorestocasa#tuttoandrabene #ArancioNeroVerde pic.twitter.com/7Oj3AfJP4W — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) March 13, 2020

Pronti #iomiallenoacasa? Ecco il secondo tutorial con gli esercizi da fare oggi, realizzato da mister Andrea Soncin (Under17). Perché mantenersi in forma è fondamentale per quando si tornerà tutti in campo! 👉 https://t.co/QykDlw25WH#ArancioNeroVerde 🧡🖤💚#iorestoacasa — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) March 14, 2020

Mister Nicola Marangon (Primavera) presenta il Terzo Tutorial firmato Venezia FC dedicato ai nostri piccoli grandi leoni (ma non solo)!#VFCTutorial#iomiallenoacasa#iorestoacasa#ArancioNeroVerde 🧡🖤💚 pic.twitter.com/vMJz7Q7TeI — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) March 15, 2020