Italia femminile, Goldoni: “Ancora non ci credo. Mondiale sarebbe il top”

© foto di Luigi Gasia

Eleonora Goldoni attaccante classe '96 del Lady Buccaneers, squadra femminile dell'East Tennessee State University in un'intervista a Tuttosport ha parlato della sua esperienza negli USA, della convocazione in Nazionale, che giocherà proprio nella sua Ferrara contro il Belgio, e del futuro: “È successo tutto molto in fretta e ancora non ci credo. Il Mondiale con l'Italia sarebbe il massimo, non ci dormo la notte e ci penso tantissimo perché sarebbe il coronamento della prima parte della mia vita. L'esperienza negli USA mi ha insegnato tanto perché qui c'è maggiore attenzione al lavoro atletico, in palestra, rispetto all'Italia e poi qui ovunque vai vedi bambine e ragazzine che giocano a calcio, qui questo sport è donna. Futuro? Non ho ancora deciso cosa fare, qui c'è un sistema di draft simile a quello del basket, però mi piacerebbe tornare in Europa e magari in Italia. All'Inter se riuscisse a portare in A un progetto simile a quello della Juventus, altro club che mi attira, o come Fiorentina e Brescia, due club che hanno progetti seri e ambiziosi”.