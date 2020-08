Italiano: "Voglio il solito Spezia. Serve un ultimo sforzo per gioire assieme ai nostri tifosi"

vedi letture

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano alla vigilia della finale di ritorno dei play off di Serie B chiede ai suoi di giocare come sanno fare per conquistare un sogno chiamato Serie A: “Questa è stata un stagione straordinaria, ma non è ancora conclusa. C’è una finale di ritorno e abbiamo un vantaggio, ma saranno 95 minuti di fuoco in cui il nostro avversario cercherà di ribaltare il risultato. Dovremo essere il solito Spezia e fare quello che sappiamo fare. Il Frosinone contro Cittadella e Pordenone ha dimostrato di essere una squadra che non muore mai, capace di rimonte strepitose e l’attenzione dovrà essere massima. Inoltre ha tanti giocatori di qualità come Ciano che è molto pericoloso. Era una delle candidate alla promozione diretta non a caso e non va dimenticato. - continua Italiano – Noi siamo una squadra che prova a fare sempre la partita per vincere, non abbiamo alcuna strategia particolari, ma dobbiamo solo essere bravi a soffrire perché ci saranno momenti in cui non potremmo condurre il gioco, ma dovremo difenderci a denti stretti. Servirà un'altra prestazione di altissimo livello. La piazza? Siamo contenti dell’affetto e del rapporto che si è creato coi tifosi, vogliamo farli gioie e dobbiamo fare tutti assieme l’ultimo sforzo. Fino a poco tempo fa sembrava impensabile raggiungere la finale, ora vogliamo mettercela tutta per fare anche qualcosa in più”.