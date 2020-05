Iuliano: "Salernitana tappa per me fondamentale. Ora si tenga stretto Lotito"

Nel corso della lunga diretta sul profilo Instagram di tuttosalernitana.com , l'ex difensore Mark Iuliano, che ha vestito anche la maglia della Salernitana, ha parlato, tra le altre, dell'esperienza in granata: "Arrivai al Vestuti quando avevo 16 anni, ci fu subito un gruppetto di persone che ci accolse all'esterno dello stadio e presi uno schiaffetto sul volto. Chiesi il motivo, mi dissero che serviva per capire immediatamente dove mi trovavo e cosa si aspettassero da me. Ricordo questo aneddoto sorridendo, i tifosi della Salernitana sono veramente unici e spettacolari. Originali, mai banali, quando cantano "Siamo sempre con voi, non resterai mai sola" non lo dicono tanto per dire. Ci fosse un'amichevole in Brasile o in Argentina li troveremmo anche lì. Sul momento rimasi alquanto spiazzato, ma in campo mi resi conto che incarnavo i valori della gente e questo mi ha permesso di conquistare il loro rispetto".

Proprio sullo scetticismo attuale della tifoseria: "Li capisco. Loro amano profondamente la Salernitana, ma un presidente ricco, tifoso, che investa a fondo perduto e vinca sempre non esiste. Credo che Lotito abbia dimostrato la sua competenza nel mondo del calcio ereditando una Lazio praticamente fallita e che oggi lotta per lo scudetto. Nelle conferenze è pittoresco: fa giri di parole infiniti, citazioni latine, filosofiche e letterarie. Ma è un personaggio profondamente intelligente, che Salerno deve tenersi stretto. Non mi pare che tra il 2005 e il 2011 le cose andassero meglio, ci furono due fallimenti e la ripartenza dal dilettantismo. Quando vinci tre campionati su quattro, due coppe e ti ritrovi a lottare per la A dopo aver visto la D significa che hai lavorato nel migliore dei modi. Chi garantirebbe i medesimi risultati se questa proprietà andasse via?".

Conclude poi: "Salerno ha rappresentato una tappa fondamentale per il mio percorso di crescita, quando sono andato via non nego che piangevo pur avendo firmato per la Juventus. Anche le regole della C non aiutano: i giovani devono giocare perché sono bravi, non per arricchire i club con i contributi federali. Se allenerei la Salernitana? Magari! Intanto saluto la piazza di Salerno, che porto nel cuore. Sono uno di voi, forza Salernitana!".