J. Stabia, Addae: "Non ancora dato il massimo ma darò tutto per riuscirci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i proprio canali social Bright Addae, centrocampista ghanese della Juve Stabia, ha voluto mandare un messaggio a tutto il mondo delle Vespe alla vigilia del derby contro il Benevento: "Cambiare squadra, ambiente e città dopo tanti anni comporta evidentemente delle difficoltà. E non nego che anche per me all’inizio è stato difficile. Dopo i primi tre mesi con questa maglia sento però l’esigenza di inviare un messaggio a tutti i tifosi della Juve Stabia: Grazie! Grazie per i sorrisi in città, per le pacche sulla spalle, per gli incitamenti, per l’affetto e la simpatia che mi dimostrate, facendomi sentire sempre più a casa. Ma soprattutto grazie per l’incredibile calore con il quale ogni domenica siete vicini alla squadra. Fino ad oggi non sono ancora riuscito a mostrarvi il meglio di me ma di una cosa siate certi: darò sempre tutto sul campo, fino all’ultima goccia di sudore. Chi sfiderà Castellammare dovrà vedersela con me, con NOI! Forza Vespe, avanti insieme!"