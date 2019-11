J. Stabia-Benevento, i convocati di Inzaghi: si rivede Basit

Sono 23 i convocati di Filippo Inzaghi per la sfida contro la Juve Stabia di domani in trasferta. Rispetto al match contro l’Empoli non figurano in lista i giovani Rillo, Pastina e Vokic, ma torna a disposizione Basit. Questo l’elenco completo:

Portieri: Montipò, Manfredini, Gori

Difensori: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Antei, Tuia, Maggio

Centrocampisti: Del Pinto, Schiattarella, Viola, Tello, Hetemaj, Basit, Vokic, Kragl, Improta, R. Insigne

Attaccanti: Coda, Sau, Di Serio, Armenteros