J. Stabia, Caserta: "Empoli, classifica bugiarda. Ma nessuna paura"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l’Empoli di domani: "Quando si ricomincia dopo una lunga pausa è sempre un problema per tutti, bisogna approcciare la partita nel migliore dei modi e affrontare l’avversario con lo spirito giusto cercando di ottenere punti importanti per la salvezza sfruttando anche il fattore campo. L’Empoli, al di là della classifica, è una squadra forte con sei giocatori nuovi che sono tutti affermati in questa categoria. Non dobbiamo avere paura di nessuno perché abbiamo dimostrato che con la concentrazione giusta possiamo giocarcela con tutti. L’Empoli fino a fine campionato sarà una delle pretendenti alla promozione, la classifica è bugiarda. - continua Caserta soffermandosi sul mercato come riporta Stabiachannel – Non ho fatto richieste alla società, siamo già tanti anche se qualcuno è andato via per giocare di più. Poi in base alle cessioni vedremo se fare altre operazioni in entrata. Con il calciomercato aperto tutto può cambiare da un momento all’altro”.