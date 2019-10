© foto di Federico Gaetano

Prima vittoria tra le mura amiche della Juve Stabia. 4-2 sul Pordenone e grande partita delle Vespe. Mister Fabio Caserta è ovviamente entusiasta: "Abbiamo fatto una grossa gara. Gli ultimi dieci minuti siamo andati in difficoltà, ma non si potevano mantenere quei ritmi. Sono felice per i ragazzi e perché siamo tornati a vincere davanti al nostro pubblico. I ragazzi hanno bisogno di lavorare tranquilli. Finalmente abbiamo trovato la giusta quadra tattica e mentale. Non abbiamo fatto ancora nulla, il campionato è difficile e non possiamo cullarci. Mezavilla e Mallamo? Hanno fatto una grande gara, Mezavilla alla sua età è un esempio e Mallamo nel 4-2-3-1 ci sta dando una grossa mano, anche se in quel ruolo abbiamo anche Carlini. Chi ha il posto da titolare deve tenerselo stretto, perché abbiamo anche altri giocatori che sono pronti a subentrare".