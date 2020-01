© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani a margine della sfida di campionato le dirigenze di Juve Stabia ed Empoli parleranno di mercato per chiudere uno scambio di portieri. In gialloblù arriverebbe Ivan Provedel, classe ‘94, che finora non ha trovato spazio in Toscana, ma ha voglia di giocare e dimostrare il proprio valore. Il percorso inveso lo compirebbe Paolo Branduai, classe 89, che finora ha collezionato appena 5 presenze in questa Serie B. Lo riferisce Stabiachannel.it.