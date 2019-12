Juve Stabia, amarezza Caserta: "E' solo colpa mia, così non va"

Fabio Caserta

© foto di Federico Gaetano

Deluso per la sconfitta maturata in quel di Chiavari, il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ci ha messo la faccia assumendosi tutte le responsabilità. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di OttoChannel: "Mi assumo tutte le responsabilità. Quando una squadra non riesce ad esprimersi e sbaglia completamente approccio nel secondo tempo non può che essere colpa dell'allenatore. Evidentemente non sono riuscito a trasmettere grinta e idee al gruppo, così faremo fatica a raggiungere l'obiettivo. La serie B di riporta coi piedi per terra in un minuto, se pensavamo di essere diventati improvvisamente bravi credo ci sia arrivato un bel messaggio. Fuori casa non possiamo concedere tutte queste occasioni, l'Entella ha approfittato delle nostre disattenzioni e ci ha punito con merito. Oggi salvo soltanto l'esordio di Buchel, un calciatore che per 70 minuti ha dato un contributo interessante. Per il resto resettiamo tutto e cerchiamo di riprendere il cammino tra le mura amiche laddove abbiamo conquistato risultati di un certo livello. Ribadisco: oggi è esclusivamente colpa mia".