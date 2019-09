Juve Stabia-Ascoli, le formazioni ufficiali: rivoluzione in casa bianconera

In campo alle 15:00 Juve Stabia e Ascoli che, al "Menti" di Castellammare di Stabia, si affronteranno per la 4^ giornata del campionato di Serie B.

Non varia sostanzialmente niente nel suo 4-3-3 mister Caserta, mentre sul fronte marchigiano Zanetti rivoluziona la squadra: a riposo Gerbo e Ardemagni, spazio quindi a Cavion e Chajia, ma anche tra i pali c'è una novità. E' infatti Leali a scendere in campo, Lanni va in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Caló, Carlini, Di Gennaro; Elia, Cisse, Canotto

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion Petrucci, Piccinocchi; Ninkovic; Da Cruz, Chajia.