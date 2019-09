© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juve Stabia non riesce a vincere al Menti contro il Cittadella. Una sconfitta con il punteggio di 0-1. Voglia di reagire tanta, voglia di fare risultato evidente, ma in questo momento le cose non vanno per il verso giusto. Alfredo Bifulco, al debutto da titolare, ne ha parlato ai microfoni ufficiali del club: “Nel primo tempo siamo partiti bene poi ci siamo abbassati un po’ e il loro palleggio ci ha creato problemi. Siamo rimasti in partita fino al gol loro. Un po’ di sfortuna, qualsiasi episodio ci condanna e dobbiamo portare la fortuna dalla nostra parte. A livello personale sono soddisfatto. Non ho i 90 minuti nelle gambe ma ci sto lavorando tanto. Trapani? Una gara importante, dobbiamo cercare di fare risultato a tutti i costi. Cercheremo di dare il massimo come sempre”.