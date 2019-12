© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'intervallo è 0-0 tra Juve Stabia e Cosenza. Marcel Buchel, centrocampista gialloblù, ha commentato la prima frazione ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo continuare così, è una partita tosta, con grande intensità. Bisogna sfruttare ogni occasione che capita. Abbiamo cambiato lo schieramento a partita in corso in base a come s'è disposto il Cosenza".