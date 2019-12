© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Venezia, il giocatore della Juve Stabia Marcel Buchel ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: "Sapevamo che la partita era molto importante, non potevamo sbagliare approccio come a Verona, poi se vai in gol dopo dieci secondi è sempre importante ma poi è difficile stare sul pezzo. Siamo stati bravi, abbiamo anche sofferto, sofferto il giusto e potevamo chiudere la partita anche prima. Sugli applausi dei tifosi? E' stata una grande emozione, era tanto tempo che mancavo dal campo, questo, la vittoria sono state emozioni forti, ringrazio tutti i tifosi ma il merito è di tutti".