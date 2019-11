Juve Stabia, Calò al 45': "Il Benevento è la più forte in assoluto"

Giacomo Calò

© foto di Federico Gaetano

Juve Stabia sorprendentemente in vantaggio al termine del primo tempo contro il Benevento, la rete è di Giacomo Calò che l'ha sbloccata con un meraviglioso destro dalla lunga distanza. Laconico, ma obiettivo il suo commento ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che stiamo giocando contro i più forti e che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Nella ripresa dovremo essere bravi a tenere i ritmi alti ribattendo colpo su colpo. Ci sarà qualche spazio in più, va sfruttato per provare a raddoppiare. Il gol? Dedico questa gioia alla mia famiglia e alla mia ragazza".