Juve Stabia, Calò al Genoa. Rimarrà un anno in prestito

© foto di Federico Gaetano

Manca solo l'ufficialità per il cambio di proprietà del cartellino di Giacomo Calò, centrocampista classe 1997 della Juve Stabia. Secondo quanto riportato da SkySport il Genoa avrebbe trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo dell'ex Sampdoria (pronto per lui un contratto di quattro anni) che rimarrà comunque in prestito per la prossima stagione alle Vespe.