Juve Stabia, Calò: "Cambiati gli obiettivi: c'è meno assillo punti"

© foto di Federico Gaetano

“Ad Ascoli abbiamo avuto degli episodi a sfavore ma sarebbe stato molto brutto perdere una gara che abbiamo giocato molto bene”: parola di Giacomo Calò, centrocampista della Juve Stabia, che ha parlato nella consueta conferenza stampa settimanale in casa gialloblù.

Il giocatore, con una classifica che vede una lieve risalita delle Vespe, ha poi proseguito: "Sono cambiati gli obiettivi che ci poniamo quando scendiamo in campo: adesso c’è meno l’assillo dei punti e quando non riusciamo a vincere dobbiamo avere la saggezza di giocare anche per pareggiare”.

Andando poi sul personale: "Personalmente devo migliorare nella fase difensiva, mentre sono cresciuto come velocità di pensiero. Mi piace rischiare la giocata, non voglio mai essere scolastico”.