vedi letture

Juve Stabia, Calò "Vittoria di gruppo, siamo stati bravi a non mollare"

Il centrocampista della Juve Stabia Giacomo Calò ha commentato in zona mista la vittoria contro il Crotone: "Ho dedicato il mio gol alla mia ragazza e alla mia famiglia. E' stata una partita importante. Fondamentale era vincere. Questi tre punti danno fiducia. Il Crotone è una grande squadra - riporta stabiachannel.it -. Sono organizzati, giocano a memoria. Giocano il miglior calcio di serie B. Il mio goal ha dato carica a tutti. E' stata una vittoria di gruppo. Siamo stati bravi a non mollare. La Curva non la scopriamo oggi. E' una parte importante per noi. Il loro aiuto è fondamentale per noi. Ce la giocheremo con tutti".