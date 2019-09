Juve Stabia, Canotto al 45': "Ci manca un pizzico di cattiveria"

Luigi Canotto

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'attaccante della Juve Stabia Luigi Canotto ha commentato così quanto accaduto nel primo tempo contro l'Ascoli: "Stiamo facendo una buona partita, abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccarla e non ci siamo riusciti. Ci manca soltanto un pizzico di cattiveria per portarci in vantaggio, ci saranno altri 45 minuti per cercare la prima vittoria stagionale". L'ex Trapani è stato per distacco il più pericoloso dei 22 in campo, solo i miracoli del portiere Leali non gli hanno permesso di portare le vespe in vantaggio.