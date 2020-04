Juve Stabia, Canotto: "I campionati devono finire. Il mio futuro? Parlerò con la società"

Luigi Canotto, attaccante della Juve Stabia, è stato l'ospite del ventitreesimo appuntamento della rubrica Due chiacchiere con..., ideata da tuttosalernitana.com e visibile sul profilo Instagram del sito: "Sono rimasto a Castellammare, lontano dalla mia famiglia. E' una situazione abbastanza particolare. Mi alleno tutti i giorni, seguo il programma che ci ha dato la società. Poi guardo qualche serie insieme alla mia ragazza. Spero soltanto che la situazione migliori".

Andando poi al campionato: "Secondo me i campionati devono finire. La Lega Pro ha tanti problemi, soprattutto economici. E' giusto che squadre come il Monza, la Reggina e il Vicenza vengano promosse. Invece non condivido il sorteggio della quarta squadra. La situazione in Serie B è diversa, bisogna riuscire con tutte le precauzioni necessarie a completare la stagione. Giocare in estate? Per quanto mi riguarda non ci sono problemi. Siamo dei calciatori, pagati per giocare e dobbiamo dare il buon esempio".

Andando poi al tema del taglio degli stipendi: "A Castellammare abbiamo un bellissimo rapporto con la società, che non ci fa mancare mai niente. Se dovessero chiedere qualcosa, sono sicuro che io e i miei compagni gli andremo incontro. Per me la Juve Stabia è una famiglia. Sarà con loro fino al 2021, poi ci metteremo seduti con la società e parleremo del mio futuro".