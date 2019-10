La Juve Stabia porta a casa tre punti importanti, in trasferta, contro il Trapani. Finisce 1-2 e in gol, oltre a Forte, è andato Luigi Canotto: “Sapevamo che oggi era importante. Il mister ci ha dato una carica assurda. Non si è parlato della formazione e come si doveva giocare, ma ha toccato punti importanti del nostro essere uomini ed è la cosa più bella. Il mister è importante per noi, questa vittoria è di gruppo. Abbiamo fatto una settimana dura, difficile, lontano dagli affetti. Ce lo meritavamo. Episodi arbitrali? Possono sbagliare, come noi. Magari rivedendoli dopo si renderà conto che si poteva fare meglio in alcuni casi. Noi dobbiamo rispondere in campo. Pordenone? Adesso ci riposiamo e recuperiamo chi ha problemi. Affronteremo una squadra che sta bene ma che deve venire a Castellammare di Stabia”.