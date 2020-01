© foto di Federico Gaetano

La Cremonese punta l’esterno offensivo Luigi Canotto, classe ‘94, della Juve Stabia. Il calciatore ha collezionato 19 presenze, con quattro reti, con la squadra di Caserta e questo rende difficile la trattativa per un suo addio. Prima di dare l’ok a un’eventuale cessione infatti il club campano dovrebbe trovare un esterno che possa sostituire il numero 18. Il sogno in questo senso, come riporta Stabiachannel.it è Manuel Marras, classe ‘93, del Livorno.