Juve Stabia, Canotto: "Per far bene serve club unito. Caserta? Grande mister e uomo"

Nell'intervista rilasciata al canale Instagram di tuttosalernitana.com , l'attaccante della Juve Stabia Luigi Canotto ha parlato anche della stagione dei suoi: "Le prime partite sono state incredibili, non riuscivamo a vincerne una. Poi dopo il ritiro in Sicilia è cambiato tutto. Siamo rinati come squadra e come gruppo. Io credo che se non hai una società unita, dai calciatori ai magazzinieri, non vai da nessuna parte. Nel nostro stadio quest'anno siamo riusciti a fermare diverse big, come la Salernitana, Benevento e Pescara. I nostri tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, ci danno una carica immensa e ci stanno sempre vicini, anche nei momenti negativi".

Una nota di merito, va poi a mister Fabio Caserta: "Il mister oltre a essere un ottimo allenatore, a livello umano è una bravissima persona. Grazie a lui sono cresciuto tanto, sto migliorando e ora si iniziano a vedere i risultati. Ha tante idee di gioco e ce le trasmette durante gli allenamenti. Poi sta a noi mettere in campo quello che abbiamo imparato. In Serie B mi piacciono anche Italiano dello Spezia e Inzaghi del Benevento".