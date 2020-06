Juve Stabia, Canotto: "Vogliamo la salvezza. Poi sognare non costa nulla"

Intervistato da Tuttob.com l'esterno offensivo della Juve Stabia Luigi Canotto ha parlato della propria stagione e di ciò che si attende dal finale di campionato: “Personalmente non mi aspettavo di fare così bene, ma credo tanto in me stesso e voglio far vedere ancora di più. Come squadra invece vogliamo raggiungere la salvezza e prima lo facciamo meglio sarà. Poi sognare non costa nulla. Caserta? Col mister sto bene, all’inizio del nostro rapporto abbiamo chiarito qualche episodio, ma niente di più. È un grande allenatore e farà grandi cose. Sono felice di essere allenato da lui. - continua Canotto parlando del futuro – Sono concentrato sulla stagione attuale e voglio la salvezza. A Castellammare sto bene ed è questo quel che conta. Poi magari parlerò con la dirigenza se servirà”.