Juve Stabia, Carlini: "Patrita difficile da commentare. Ripartiamo subito"

© foto di Giuseppe Scialla

Si è giocata allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia la 4° giornata del campionato Serie BKT. Arriva una sconfitta per la Juve Stabia contro l’Ascoli, punteggio finale di 1-5. Al termine del match ha parlato Massimiliano Carlini: “Una partita difficile da commentare. Nel primo tempo una grande gara: pali, traverse con la palla non voleva entrare. Poi ti trovi sotto 2-0 su due tiri in porta e allora si mette male. Abbiamo avuto la forza di rimetterci in partita, ma il 3-1 ha fatto crollare tutto. Chi la va a leggere pensa a tutt’altra storia. Dobbiamo continuare con questo spirito per tirarci fuori da questa situazione e alla fine daremo soddisfazione ai nostri tifosi che hanno visto una squadra vogliosa di portare a casa i 3 punti. Potevamo stare sul 2-0 per noi nel primo tempo. Continueremo su questa strada, abbiamo due gare in 5 giorni per mettere punti in classifica, magari già a Crotone. Chiunque affronti in B è difficile, nelle ultime due gare abbiamo mostrato di giocarcela con chiunque. Avremmo meritato più di un punto solo in questo avvio. Andiamo a Crotone con la cattiveria di portare a casa punti e speriamo di riuscirci”, riporta il sito ufficiale del club.